Hırvatistan'da kabine revizyonu

ZAGREB (AA) - Hırvatistan hükümetindeki mevcut bazı bakanların görevlerinin değişmesi, bazılarının ise istifa etmesi nedeniyle 7 bakanlıkta revizyona gidildi.

Başbakan Andrej Plenkovic, koalisyon ortakları ile dün gece yaptığı görüşmenin ardından yeni bakanların isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Plenkovic, kabinedeki 5 bakanın istifasını verdiğini, bir bakanın başka bir bakanlığın başına getirildiğini ve bir başka bakanın da Avrupa Konseyindeki yeni görevine başlayacağını söyledi.

Hırvatistan hükümetinde böyle bir revizyonun gerekli olduğunu kaydeden Plenkovic, hükümetin dördüncü yılında böyle bir değişikliğin beklenilen bir hamle olduğunu dile getirdi.

Revizyon sonucunda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği görevine seçilen Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric'in yerine Hırvatistan'ın Berlin Büyükelçisi Gordan Grlic Radman, Yönetim Bakanı Lovro Kuscevic'in yerine akademisyen İvan Malenica, Devlet Varlıkları Bakanı Goran Maric'in yerine bürokrat Mario Banozic göreve getirildi.

Geçen yıl arabasıyla küçük bir kız çocuğuna çarpan ve yıllardır geçersiz sürücü belgesiyle araba kullandığı tespit edilen AB Fonları Bakanı Gabrijela Zalac'ın yerine Çalışma ve Emeklilik Bakanı Marko Pavic getirilirken, Pavic'ten boşalan koltuğa da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Josip Aladrovic atandı.

Tarım Bakanı Tomislav Tolusic'in yerine aynı bakanlığın müsteşarı Marija Vuckovic, Aile Gençlik ve Sosyal Politikalar Bakanı Nada Murganic'in yerine ise milletvekili Vesna Bedekovic göreve getirildi.

Öte yandan, daha önce Buric ve Tolusic'in üstlendiği başbakan yardımcılığı görevine Maliye Bakanı Zdravko Maric ile İçişleri Bakanı Davor Bozinovic atandı.

Hırvatistan hükümetinde 18 bakanlık bulunuyor.