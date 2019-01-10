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Hırvatistan'da hidroelektrik santralinde yangın

Dubrovnik şehri yakınlarındaki santralde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçiye ise hala ulaşılamadı

10 Ocak 2019 Perşembe 18:51
Hırvatistan'da hidroelektrik santralinde yangın

DUBROVNİK (AA) - Hırvatistan'ın güneyindeki Dubrovnik şehri yakınında bulunan bir hidroelektrik santralinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.

Dubrovnik Polisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde santraldeki bir tünelde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı, yaşamını yitiren bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, patlama sırasında tünelde bulunan 2 işçiye henüz ulaşılamadığı, hafif yaralanan ve santralden çıkmayı başaran 3 işçinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ölen işçinin cansız bedeninin, santrali denize bağlayan drenaj kanalında itfaiye ekiplerince bulunduğu, patlamanın sebebinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:51
  1. Dubrovnik
  2. Hırvatistan
  3. hidroelektrik santrali
  4. Yangın

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