Hırvatistan'da Devlet Varlıkları Bakanı Maric istifa etti

ZAGREB (AA) - Hırvatistan Devlet Varlıkları Bakanı Goran Maric, "şahsına ve ailesine yönelik çeşitli iftiralara maruz kaldığı" gerekçesiyle bakanlık görevinden istifa etti.

Maric, katıldığı bir programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün bakan olarak son kez bir belgeye imza attığını belirterek istifasını Başbakan Andrej Plenkovic'e sunduğunu bildirdi.

Göreve geldiği günden beri sürekli baskı altında çalıştığını söyleyen Maric, bakanlığı boyunca sürekli hedef gösterildiğini ve tek bir gününü dahi huzurlu geçirmediğini ifade etti.

Ailesinin saygınlığına yönelik saldırıları sineye çekemeyeceğini belirten Maric, "Ailemin huzursuz edilmesi, istifama neden olan diğer tüm nedenleri değersiz kılıyor." dedi.

Bu arada, ülke medyasında çıkan bazı haberlerde, Bakan Maric'in oğluna ait bir inşaat firmasının, başkent Zagreb'de daha önce öğrenci yurduna dönüştürülen bir Fransisken manastırının restorasyonu karşılığında aynı sokakta çok cazip fiyata bir daire satın aldığı öne sürüldü.