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Hırvatistan'da dağda mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:02
Hırvatistan'da dağda mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı

ZAGREB (AA) - Bosna Hersek'ten Hırvatistan'a yasa dışı yollardan giriş yapan ve yoğun kar nedeniyle iki ülke sınırındaki Pljesevica Dağı'nda mahsur kalan 15 sığınmacı donmaktan son anda kurtarıldı.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pljesevica Dağı'nda mahsur kalan 6'sı çocuk ve 5'i kadın toplam 15 sığınmacıya ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, Pljesevica Dağı üzerinden sınırı yasadışı yollardan geçen sığınmacıların, polis, itfaiye, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin ortak operasyonu sayesinde kurtarıldığı belirtildi.

Dağda mahsur kalan çocukların donmak üzere olduğu kaydedilen açıklamada, kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı bölgeden kurtarılan iki kadın sığınmacının tedavisinin sürdüğü, diğer sığınmacıların ise kimlik tespiti için polis merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığından aralık ayında yapılan uyarıda, ağır kış koşullarının özellikle sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan sığınmacılar için ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilmişti.

Batı Balkan rotasının Avrupa Birliği (AB) tarafından kapatılmasının ardından kendilerine alternatif güzergahlar arayan sığınmacılar, 2018 yılında yoğun bir şekilde Bosna Hersek'e gelmeye başlarken buradan da AB üyesi Hırvatistan üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşmayı hedefliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:02
  1. Hırvatistan
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Kurtarma
  4. sığınmacı

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