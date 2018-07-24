Hırvatistan tarafını siyonizmden yana seçti!

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki resmi temasları kapsamında Hırvat mevkidaşı Kolinda Grabar Kitarovic ile bir araya gelen Rivlin, Cumhurbaşkanlığındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.

Rivlin, "İkili ilişkilerin korunması adına terör ve nefret söylemlerine karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bu mücadele, bize zarar vermeye çalışanlara çıkarlarımızı ve halkımızı savunacağımıza dair açık bir mesaj olacaktır." diye konuştu.

Kitarovic de hem Hırvatistan'ın hem kendisinin İsrail'in dostu olduğunu vurgulayarak, gerek NATO gerek Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak İsrail'den desteklerini esirgemeyeceklerini ifade etti.

Hırvatistan'ın, İsrail'den F-16 tipi savaş uçağı almasının ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük oranda katkı sağlayacağını söyleyen Kitarovic, bunun, Hırvatistan ile İsrail arasındaki uzun vadeli stratejik ilişkilerin ilk adımı olacağını belirtti.

Kitarovic, Rivlin'in ziyaretinin, Hırvatistan'daki Yahudiler açısından büyük önem arz ettiğini kaydederek, "İkinci Dünya Savaşı'nda Hırvatistan'da katledilen Yahudilerin unutulmaması ve yaşananların bir daha tekrarlanmaması için müfredata dahil edilmesi gerektiği kanaatindeyim." diye konuştu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu'daki güvenlik sorununun ele alındığı görüşmede, Hırvatistan'ın Ortadoğu barış sürecini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Rivlin, Hırvatistan'daki iki günlük resmi ziyareti kapsamında Başbakan Andrej Plenkovic ile bir araya gelecek. İsrail Cumhurbaşkanının yarın Kitarovic eşliğinde Jasenovac Anıtı'nı ziyaret etmesi planlanıyor.