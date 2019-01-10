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Hırvatistan İsrail'den F-16 satın almaktan vazgeçti

ABD'nin, F-16'ların kendisine ait teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferine onay vermemesi nedeniyle ortaya çıkan sorunun ardından Hırvatistan hükümeti savaş uçaklarının satın almasına ilişkin kararı iptal etti

10 Ocak 2019 Perşembe 23:52
Hırvatistan İsrail'den F-16 satın almaktan vazgeçti

ZAGREB (AA) - Hırvatistan hükümeti, İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın almasına ilişkin kararı iptal etti.

ABD'nin, söz konusu F-16 savaş uçaklarında bulunan kendisine ait teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferine onay vermemesi üzerine ortaya çıkan sorun, uçak satın alımına ilişkin kararın iptaline neden oldu.

İsrail Savunma Bakanlığından bir heyet, bugün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gelerek Hırvatistan Savunma Bakanlığı yetkilileri ile görüştü.

Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, uçak satın alımına ilişkin kararı iptal ettiklerini açıklayarak, kararın iptalinin Hırvatistan'a herhangi bir maddi zarar vermeyeceğini söyledi.

Krsticevic, daha önce üzerinde anlaştıkları F-16 savaş uçaklarının satın alınması noktasında ABD'nin onay vermediğinin İsrail heyeti tarafından kendilerine aktarıldığını belirterek, "partner ülke" olarak nitelendirdiği İsrail ile iş birliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Udi Adam da ABD'nin kendilerine ait teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferine onay vermesine ne kendilerinin ne de Hırvatistan'ın etki edebileceğini söyledi.

Hırvatistan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, 27 Mart 2018'deki toplantısında, İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın alınmasını kararlaştırmış, bu karar hükümet tarafından onaylanmıştı.

Uçakların ilk ikisinin 2020'de, altısının 2021'de, son dördünün de 2022'de teslim edilmesi öngörülüyordu. 500 milyon dolarlık ihale kapsamında, Hırvat pilot ve mühendislerin İsrailliler tarafından eğitilmesi planlanıyordu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:52
  1. ABD
  2. F16
  3. Hırvatistan
  4. İsrail
  5. uçak ihalesi

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