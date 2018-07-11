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Hırvatistan İngiltere yarı final maçı canlı izle! Dünya Kupası yarı finali Hırvatistan İngiltere maç sonucu

FİFA 2018 Dünya Kupası Hırvatistan İngiltere yarı final maçı Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanıyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği Hırvatistan İngiltere maç sonucu ne oldu?, İngiltere Hırvatistan yarı final maçı kaç kaç bitti?

11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:39
Hırvatistan İngiltere yarı final maçı canlı izle! Dünya Kupası yarı finali Hırvatistan İngiltere maç sonucu

FİFA 2018 Dünya Kupası Hırvatistan İngiltere yarı final maçı Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanıyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği Hırvatistan İngiltere maç sonucu ne oldu?, İngiltere Hırvatistan yarı final maçı kaç kaç bitti?

Cüneyt Çakır gruplarda Fas-İran ve Nijerya Arjantin maçlarında görev yapmıştı. Çakır, 2014 Dünya Kupası'nda iki grup maçını ve Hollanda'nın Arjantin'i elediği yarı final maçını yönetmişti. Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesi bugün saat 21.00'de oynandı.

HIRVATİSTAN 2 1 İNGİLTERE 

İngiltere 5. dakikada Kieran Trippier’in attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan Hırvatistan 68'inci dakikada İvan Perisic'in golüyle eşitliği yakaladı. Mario Mandzukic 109. Dakikata attağı golle Hırvatistan 2-1 öne geçti. Böylelikle Hırvatistan finalde Fransa'nın rakibi oldu.

HIRVATİSTAN İNGİLTERE YARI FİNAL MAÇ KADROSU

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:39
  1. Hırvatistan İngiltere yarı final maç sonucu
  2. Hırvatistan yarı final maçı sonucu
  3. İngiltere yarı final maç sonucu dünya kupası
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