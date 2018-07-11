Hırvatistan İngiltere yarı final maç sonucu! Finalde Fransa'nın rakibi kim oldu? 2018 Dünya Kupası

FİFA 2018 Dünya Kupası Hırvatistan İngiltere yarı final maçı sonucu merak ediliyordu. Maç sonucuna göre Hırvatistan finalde Fransa'nın rakibi oldu. İngiltere ise üçüncülük ve dördüncülük için Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Cüneyt Çakır gruplarda Fas-İran ve Nijerya Arjantin maçlarında görev yapmıştı. Çakır, 2014 Dünya Kupası'nda iki grup maçını ve Hollanda'nın Arjantin'i elediği yarı final maçını yönetmişti. Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesi Hırvatistan 2 1 İngiltere skorla tamamlandı. Böylelikle Fransa'nın finaldeki rakibi Hırvatistan oldu.

FİNALDE FRANSA'NIN HIRVATİSTAN

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Belçika'yı 1-0 yenerek finale çıkan ilk takım olmuştu. Hırvatistan İngiltere maçının galibi finalde Fransa’nın rakibi olacaktı. Fransa'nın rakibi Hırvatistan oldu. Belçika da 14 Temmuz'da 3'üncülük / 4'üncülük maçını, İngiltere ile oynayacak.