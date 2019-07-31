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Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın iddiasına Bosna Hersek'ten sert tepki

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in, Bosna Hersek'in "istikrarsız olduğu" ve "militancı İslam tarafından kontrol edildiği" iddiaları sert tepkiye neden oldu

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın iddiasına Bosna Hersek'ten sert tepki

SARAYBOSNA (AA) - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in Bosna Hersek'in "istikrarsız olduğu" ve "militancı İslam tarafından kontrol edildiği" iddiaları sert tepkilere ve gerginliğe neden oldu.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'de bulunan Kitarovic'in, mevkidaşı Reuven Rivlin ile yaptığı görüşmede, Bosna Hersek hakkında kullandığı "istikrarsız " ve "militancı İslam tarafından kontrol edildiği" ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, istikrarsız olanın Bosna Hersek değil, Kitarovic'in kendisi olduğunu vurgulayarak Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın Bosna Hersek'in aleyhine propagandalarını sürdürmesine tepki gösterdi.

Konsey'in Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic de bu iddiaların, agresif ve yabancı düşmanı Zagreb politikasının Bosna Hersek'e karşı "fabrikasyon yalanları" olduğunu belirterek Kitarovic'in açıklamasının, 1990'lı yıllarda Boşnaklara karşı savaş suçları işlemiş Hırvatların söylemleriyle aynı olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic de Kitarovic'in açıklamalarının "ciddiyetten uzak ve sorumsuzca" olduğunu ifade etti.

- "Kitarovic’in açıklaması, İslamofobik politikasının göstergesi"

Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi (SDA) de Kitarovic'in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Kitarovic'in ifadelerinin, onun Bosna Hersek ve Boşnaklara karşı İslamofobik politikasının bir göstergesi olduğu ifade edilerek uluslararası kamuoyundaki hiçbir ciddi faktörün bu iddiaları dikkate almayacağı vurgulandı.

- Eski Hırvatistan Başbakanı Kosor'dan özür

Ilımlı açıklamalarıyla bilinen eski Hırvatistan Başbakanı Jadranka Kosor ise Kitarovic'in ifadeleri için komşu Bosna Hersek'ten özür diledi.

Kosor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve komşu ülke Bosna Hersek'ten ve tüm halklarından özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Kitarovic daha önce de Bosna Hersek'te binlerce silahlı militan olduğunu iddia etmiş, Müslüman Boşnakları hedef alan bu iddialar nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
  1. Balkanlar
  2. Bosna Hersek
  3. Hırvatistan

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