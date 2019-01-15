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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak

15 Ocak 2019 Salı 19:37
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

ANKARA (AA) - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:37
  1. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi
  2. Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç
  3. resmi
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. ziyaret

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