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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:34
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Türkiye'de

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Erdoğan ve konuk cumhurbaşkanının alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı ve 21 pare top atışı yapıldı.

Konuk Cumhurbaşkanı Kitaroviç, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Kitaroviç, merdivenlerde Türkiye ve Hırvatistan bayrakları önünde poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kitaroviç ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğu onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:34
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  2. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç
  3. resmi tören
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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