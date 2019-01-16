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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Türkiye'de

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü- Kitaroviç, Meclis Başkanı Yıldırım eşliğinde TBMM'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan bölümlerini gezdi

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:40
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Türkiye'de

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile bir araya geldi.

Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kitaroviç ile görüştü.

TBMM Başkanlığında yapılan baş başa görüşmenin ardından Yıldırım ve Kitaroviç, Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Basına kapalı görüşmeye, Türkiye-Hırvatistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı İsmail Bilen, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan katıldı.

Görüşmede, konuk heyetten Hırvatistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zdravka Busiç, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ivana Crnic, Hırvatistan İslam Cemaati Lideri Aziz Hasanoviç ile Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanoviç yer aldı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç daha sonra TBMM Başkanı Yıldırım eşliğinde, Meclisin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından uçakla bombalanan bölümlerini gezdi.

Kitaroviç, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıya ilişkin bilgi aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:40
  1. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
  2. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç
  3. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  4. Türkiye-Hırvatistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı İsmail Bilen

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