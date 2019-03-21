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"Hırvatistan, AB'nin Batı Balkanlar'a uzanan köprüsü"

Hırvatistan'da bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier:- "Hırvatistan, Avrupa Birliği'nin Batı Balkan ülkelerine uzanan önemli bir köprüsü"

21 Mart 2019 Perşembe 17:20
"Hırvatistan, AB'nin Batı Balkanlar'a uzanan köprüsü"

ZAGREB (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Hırvatistan, Avrupa Birliğinin (AB) Batı Balkan ülkelerine uzanan önemli bir köprüsü." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'da bulunan Steinmeier, temasları kapsamında mevkidaşı Kolinda Grabar Kitarovic ile görüştü.

Alman cumhurbaşkanı, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, AB'nin eski ve yeni üyeleri arasında eşitliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Hırvatistan'ın, AB'nin Batı Balkan ülkelerine uzanan önemli bir köprüsü olduğunu dile getiren Steinmeier, Hırvatistan'ın bölge ile ortak tarihine işaret ederek, "Geçmişe değil, geleceğe bakmalıyız. Avrupa ne zaman kendi geçmişiyle yüzleştiyse geleceğini tehlikeye atmıştır." dedi.

Brexit meselesinin de bir an önce çözüme kavuşması temennisinde bulunan Steinmeier, yakın gelecekteki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin, AB'nin geleceği için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic de ülkesinin Schengen ve avro bölgelerine girmesiyle AB'nin daha da güçleneceğini belirterek, bu hususlarda Almanya'nın da Hırvatistan'ı destekleyeceğini düşündüğünü kaydetti.

Ülkesinin 2020'de AB dönem başkanlığını devralacağını anımsatan Kitarovic, bu dönemde yoğun bir şekilde Güneydoğu Avrupa ülkelerinin AB'ye dahil olması noktasında çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Almanya'nın buradaki yatırımlarının da ele alındığı aktarıldı.

Alman Cumhurbaşkanı, iki gün sürecek ziyaret kapsamında Hırvatistan'ın üst düzey yöneticileriyle görüşecek.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:20
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  6. Kolinda Grabar Kitarovic

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