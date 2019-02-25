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Hırvat piyanist Maksim Mrvica müzikseverlerle buluşacak

Dünyaca ünlü "Game Of Thrones" dizisinin jenerik müziğine getirdiği yorumuyla dikkatleri çeken Mrvica, 20 Mart’ta CRR'de sahne alacak

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:45
Hırvat piyanist Maksim Mrvica müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Hırvatistan'ın başarılı piyanistlerinden Maksim Mrvica, "New Silk Road /Yeni İpek Yolu" albümünün dünya lansmanı kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü "Game Of Thrones" dizisinin jenerik müziğine getirdiği yorumuyla dikkatleri çeken sanatçı, 20 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne alacak.

Müzisyen konserde, nisanda son sezonu yayına girecek olan dizinin müziğinin de bulunduğu yeni albümünden eserler icra edecek.

Sydney, Seul, Pekin ve Şangay gibi şehirlerin ardından İstanbul'a gelecek olan Mrvica, önceki çalışmalarında yer alan "Flight Of The Bumblebee", "Exodus", "The Godfather" gibi eserlere de yer verecek.

Sanatçının turne programında 3 kıtada 60 şehir yer alıyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:45
  1. CRR
  2. Maksim Mrvica
  3. piyano

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