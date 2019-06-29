0553 313 94 23

Hırsızlıktan sabah bırakıldılar, akşam tutuklandılar

Mersin’in Bozyazı ilçesinde muz çalarken yakalanan 2 kişi, sabah çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:24
Hırsızlıktan sabah bırakıldılar, akşam tutuklandılar

Mersin’in Bozyazı ilçesinde muz çalarken yakalanan 2 kişi, sabah çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıkları günün akşamında bir kez daha muz çalarken yakalanan şahıslar, bu sefer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 aydan bu yana ilçede meydana gelen muz hırsızlığı olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan Bozyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettikleri bir otomobil ve iki kamyoneti takibe aldı. Takip edilen kamyonetlerden birinin, Anamur yönünden giriş yaparak Kötekler Mahallesi Yuva Deresi mevki’inde bir muz serasına yanaştığını tespit eden ekipler, belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde S.K. ve D.A.D. isimli 2 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Akşam tutuklandılar


Serbest kalmalarının ardından akşam saatlerinde Anamur yönünden Bozyazı’ya tekrar giriş yapan 2 kişi, bu sefer Merkez Mahallesi’nde bir seraya yanaşarak, muz kesip araçlara yüklemeye başladı. Bu sırada polis ekiplerinin de takibinde olan şahıslar, muzları araçlara yüklerken suç üstü yakalandı. 700 kilo muzla yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.


Emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece bu sefer tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel haber) Gökhan Kocakaya: “Gazi Koşusu’nu kazanmayı çok istiyoruz”
    1. (Özel haber) Gökhan Kocakaya: “Gazi..
    2. Kapadokya’da turistler sevgi duvarı..
    3. Doğu'da 5 ilde yağış bekleniyor
    4. (Özel) 50 yıllık gizli formül..
    5. Eniştelerini 50 liralık borç için..
    6. Sahili yayalaştırma projesine UKOME..
    7. “Gönülleri makam yapmaya geldik”
    8. Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus..
    9. UEFA Avrupa 21 Yaş Altı..
    10. Arnavutköy’de villayı sahte alkol..
    11. 93. Gazi Koşusu’nda heyecan yarın
    12. (Özel) Bursa’da bir ilk..
    13. Soğanın iyi geldiği 5 hastalık
    14. İslam âlimi Şeyh Said anılıyor
    15. (Özel) E-5’te yaralı yavru kediyi..
    16. Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump..
    17. İki polisi şehit eden teröristlere..
    18. Öğrenci ve veliler unutulan sokak..
    19. Sağlık Bakanlığı alımları son dakika..
    20. Düzce’de ihracat arttı, ithalat azaldı
    21. Denizlispor eski Başkanı Ali İpek..
    22. LGS birincilerine ödül yağıyor
    23. Balıkesirlilerin tercihi yerli film
    24. Doğal yağların bebeklere etkisi |..
    25. İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1..
    26. Yargıtay'dan emsal karar! İptal..
    27. Görme engelli öğrencilere göz olacak
    28. Çiğli’de muhtarlar zirvesi
    29. LGS’ye imam hatip damgası
    30. (Özel) Kaza yapan sürücünün kaçtığı o..
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...