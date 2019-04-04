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Hırsızlıktan gözaltına alınan suç makinesi 4 şahıstan 1’i tutuklandı

Kocaeli’de 4 faklı iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2’si çocuk 4 şahıstan 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

04 Nisan 2019 Perşembe 21:38
Hırsızlıktan gözaltına alınan suç makinesi 4 şahıstan 1’i tutuklandı

Kocaeli’de 4 faklı iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2’si çocuk 4 şahıstan 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Olay, Mart ayı içerisinde farklı günlerde Kocaeli’nin İzmit ve Körfez ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit ve Körfez’den 3 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında iş yerlerine giren hırsızlar, içerideki elektronik eşya, altın ve paraları alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından iş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine inceleme başlatan İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, iş yerlerindeki kamera ve çevredeki MOBESE’leri inceledi. İnceleme sonunda ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şahısların kiraladıkları araç ve kimliklerini tespit etti. Yapılan tespit sonucu şahısları takibe alan ekipler, yakalanmamak için sürekli başka araç kiralayan B.B. (18) ve Y.G.’nin (20) bir başka hırsızlık olayı nedeniyle Çayırova’da gözaltına alındıktan sonra denetimli olarak serbest kaldığını belirledi.



Serbest kalan şahıslar, İzmit Hırsızlık Büro ekiplerince yeniden gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Suçlamaları kabul eden iki şahsın ifadeleri doğrultusunda olaya karışan A.G. (16) ve E.S.’de polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyette haklarında yapılan incelemede Y.G.’nin 3, B.B.’nin 13, E.S.’nin 16 ve A.G.’nin de 24 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri yapılan şahıslar daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan B.B.’nin tutuklanmasına karar verilirken, Y.G., E.S. ve A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 21:38
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