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Hırsızlıktan 18 yıl hapis cezası bulunan bayan yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hırsızlıktan 18 yıl 7 ay 26 gün hapis cezası bulunan kadın şahıs yakalandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:14
Hırsızlıktan 18 yıl hapis cezası bulunan bayan yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hırsızlıktan 18 yıl 7 ay 26 gün hapis cezası bulunan kadın şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Bilecik ilinde ikamet ettiği bilinen ve Jandarma tarafından uzun süredir takip edilen L.D. isimli kadın şahsın, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesine geldiği ihbarı jandarma ekiplerine bildirildi. Yapılan ihbar sonrası jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda suç makinesi L.D.’yi kıskıvrak yakaladı.


Olay esnasında jandarmaya direnen ve kaçmaya çalışan L.D.’nin daha önce farklı zamanlardaki 7 hırsızlık ve bir konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından aranma kaydının olduğu ve toplamda 18 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahsın, Jandarma’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:14
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