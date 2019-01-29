0553 313 94 23

Hırsızlıktan 17 yıl hapis cezası aldı, aynı suçtan yakalandı

29 Ocak 2019 Salı 18:01
Hırsızlıktan 17 yıl hapis cezası aldı, aynı suçtan yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, hakkında hırsızlıktan 17 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan kişi ile bir başka şüpheli, aynı suçu işledikleri iddiasıyla yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında hırsızlıktan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasret Ö. (21) ile Halime K'yi (20) takibe aldı.

Canik ilçesinde bir iş yeri hırsızlığı, 2'si yankesicilik yöntemiyle olmak üzere 4 hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüpheliler, adliyeye çıkarılırken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:01
  1. hapis cezası
  2. HIRSIZLIK
  3. Samsun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalçın Menteş'in sağlık durumu
    1. Yalçın Menteş'in sağlık durumu
    2. FETÖ'nün 'ev abilerine' 11 ilde dev..
    3. Başkan Uysal: Antartika Bilim Kampı,..
    4. Trabzonspor'un teknik heyet ve..
    5. GÜNCELLEME 2 - Tuğgeneral Özkan Edip..
    6. Partisi belli olan Sarıgül'den flaş..
    7. "Türkiye ile güçlü tarihi ilişkilerden..
    8. Tuzla tersaneler bölgesindeki gemi..
    9. Diyanetin "Fetvalar" kitabı yayımlandı
    10. ERÜ'den ön karışımlı yakıcı
    11. Hırsızlıktan 17 yıl hapis cezası aldı,..
    12. Hastanede bebekler karışınca..
    13. Roma talip oldu! Ayrılık an meselesi
    14. Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk..
    15. Ayasofya'da cuma namazı kılınacak.....
    16. Yalçın Menteş’in sağlık durumu son..
    17. 1 hafta boyunca yanlış bebeği emzirdi!..
    18. BM'den Yahudi yerleşimcilere tepki
    19. Gazze'deki gösterilerde yaralanan..
    20. Başkan Erdoğan sinema yasasını onayladı!
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı