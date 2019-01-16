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Hırsızlıkta kullandıkları aracı boyarken yakalandılar

Kocaeli'de girdikleri inşaattan 130 adet inşaat iskelesi ile süt kazanı çaldıkları öne sürülen babayla oğlu, hırsızlık yaparken kullandıkları kamyoneti boyarken gözaltına alındı

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:38
Hırsızlıkta kullandıkları aracı boyarken yakalandılar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, girdikleri inşaattan 130 adet inşaat iskelesi ile süt kazanı çaldıkları ileri sürülen baba ile oğlu, hırsızlık yaparken kullandıkları aracı boyarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Derbent ve Nusretiye mahallelerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Derbent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Körfez Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki hurdacılara çalınan ürünlerin satıldığını tespit eden jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.Ö. (54) ve oğlu Y.Ö. (29), evlerinin önünde, hırsızlık yaparken kullandıkları kamyoneti boyarken yakalandı.

Benzer suçlardan kayıtları olduğu belirlenen şüpheli baba ile oğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin girdikleri inşaattan 130 adet inşaat iskelesi ve bir başka adresten ise süt kazanı çalarak hurdacılara sattıkları belirlendi.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:38
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