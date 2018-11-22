Hırsızlık zanlısının itirafı uyuşturucu satıcılarını yakalattı

ANKARA (AA) - Ankara'da çok sayıda hırsızlık olayının faili olduğu gerekçesiyle yakalanan şüphelinin ifadesi doğrultusunda düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan iki kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen E.A'yı evine düzenlediği operasyonda yakaladı.

E.A'nın üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler şüphelinin emniyetteki sorgusunda uyuşturucuyu bir otomobil içerisinde satış yapan M.Y'den aldığını itirafı üzerine çalışma başlattı.

M.Y'nin kullandığı otomobilin Anadolu Bulvarı'ndan Yenimahalle istikametine seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler aracı takibe aldı.

Hipodrom Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayan M.Y, ekip aracına çarptıktan sonra otomobilden inip yaya olarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında üzerindeki 2 şeffaf poşet içerisinde bulunan uyuşturucu madde ve telefonu yere atan M.Y, bir süre sonra yakalandı.

M.Y'nin evine de baskın düzenleyen ekipler, kız kardeşi B.B'yi uyuşturucu madde paketlerken suçüstü yakaladı.

Evde yapılan aramada, 7 paket uyuşturucu madde, uyuşturucu maddeyi satışa hazır hale getirmek için kullanılan naylon poşet ve makas, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 5 bin lira ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.