0553 313 94 23

Hırsızlık zanlısını evde içtiği "puro" ele verdi

Anadolu Yakası'nda meydana gelen hırsızlık olaylarını önlemek için çalışma yürüten polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendiği 3 kişiyi gözaltına aldı- Şüphelilerden birinin, Ataşehir'de hırsızlık yapılan evde içip bıraktığı puroda tükürüğe yapılan DNA testi sonucu hakkında aranması bulunduğu tespit edildi

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:04
Hırsızlık zanlısını evde içtiği "puro" ele verdi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir ve Sultanbeyli'de evlere girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Yakası'nda evlere girerek hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Üsküdar'da fiziki çalışma yürüten ekipler, bir evin çevresinde hareketlerinden şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu. Gözaltına alınanların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını yapan polis, şüphelilerden 1'inin Ataşehir'de hırsızlık yapılan evde bıraktığı maddi delil sonucu, hakkında aranması bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, 6 Ekim 2018'de Ataşehir Örnek Mahallesi Saba Sokak'ta D.A.K'nin evinden cep telefonu, 240 lira, 20 dolar ve 50 avronun çalınması ile 12 Ekim'de Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Ihlamur Sokak'ta C.A'nın evinden 2 cep telefonu, otomobil ve bin doların çalınması olayını gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Şüphelilerden Engin O'nun, hırsızlık için girdiği Ataşehir'deki evde bulduğu puroyu içtiği ve bıraktığı puroda tükürüğe yapılan DNA testi sonucu hakkında aranması bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelilerin girdikleri evden aldıkları kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çalma anları yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin O. tutuklanırken Veysel D. ve Emin Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:04
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. HIRSIZLIK
  3. Hırsızlık Büro Amirliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehidin adının verildiği okulun öğrencilerinden vefa örneği
    1. Şehidin adının verildiği okulun..
    2. Afganistan'da Taliban operasyonu
    3. İsrail Doğu Kudüs’te Filistinlilere..
    4. 3 milyon Türk Çin işkencesinde
    5. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    6. "Ben Suriyeliyim adlı şarkım için..
    7. Firari FETÖ'cünün aracına el konuldu
    8. “Gerçek yüzünüzü ortaya çıkarmak..
    9. Yavrusunu kurtarırken yaralanan köpek..
    10. FETÖ’den aranan şüphelinin aracına el..
    11. Hırsızlık zanlısını evde içtiği "puro"..
    12. Kumpas mağduru astsubay, hukuki..
    13. Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski..
    14. Mazlumun çilesi 2018’de de bitmedi!
    15. Fenerbahçe'den transfer bombası Olcay..
    16. Belediye binasından hırsızlık iddiası
    17. "İstisnalarla değil genelle uğraşıyoruz"
    18. Antalya'da sağanak etkili oluyor
    19. Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş..
    20. Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları..
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde