Hırsızlık zanlısını evde içtiği "puro" ele verdi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir ve Sultanbeyli'de evlere girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Yakası'nda evlere girerek hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Üsküdar'da fiziki çalışma yürüten ekipler, bir evin çevresinde hareketlerinden şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu. Gözaltına alınanların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını yapan polis, şüphelilerden 1'inin Ataşehir'de hırsızlık yapılan evde bıraktığı maddi delil sonucu, hakkında aranması bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, 6 Ekim 2018'de Ataşehir Örnek Mahallesi Saba Sokak'ta D.A.K'nin evinden cep telefonu, 240 lira, 20 dolar ve 50 avronun çalınması ile 12 Ekim'de Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Ihlamur Sokak'ta C.A'nın evinden 2 cep telefonu, otomobil ve bin doların çalınması olayını gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Şüphelilerden Engin O'nun, hırsızlık için girdiği Ataşehir'deki evde bulduğu puroyu içtiği ve bıraktığı puroda tükürüğe yapılan DNA testi sonucu hakkında aranması bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelilerin girdikleri evden aldıkları kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çalma anları yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin O. tutuklanırken Veysel D. ve Emin Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.