Hırsızlık zanlısı yakalandı Hırsızlıktan suçundan her yerde aranan Suriyeli uyruklu şahıs, Niğde’de yakalandı.

Hırsızlıktan suçundan her yerde aranan Suriyeli uyruklu şahıs, Niğde’de yakalandı.

Antalya’da hırsızlık suçundan aranan Suriyeli Niğde’de polis ekipleri tarafından yakalandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri yaptığı çalışma neticesinde hırsızlık suçundan her yerde aranan Suriyeli Basil A.’yı Niğde’de yakaladı. Gözaltına alınan Basil A.’nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.