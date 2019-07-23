Hırsızlık zanlısı yakalandı
Hırsızlıktan suçundan her yerde aranan Suriyeli uyruklu şahıs, Niğde’de yakalandı.23 Temmuz 2019 Salı 12:49
Hırsızlıktan suçundan her yerde aranan Suriyeli uyruklu şahıs, Niğde’de yakalandı.
Antalya’da hırsızlık suçundan aranan Suriyeli Niğde’de polis ekipleri tarafından yakalandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri yaptığı çalışma neticesinde hırsızlık suçundan her yerde aranan Suriyeli Basil A.’yı Niğde’de yakaladı. Gözaltına alınan Basil A.’nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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