Hırsızlık zanlısı tutuklandı Çorum’un İskilip ilçesinde bakır eşya hırsızlığı yapan zanlılar yakalandı.

Çorum’un İskilip ilçesinde bakır eşya hırsızlığı yapan zanlılar yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeniyol caddesinde O.B.’ye ait eve giren hırsızlar bazı bakır eşyalarla birlikte dolma kazanını çaldılar. O.B.’nin şikâyeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hırsızlık olayına karışan E.K. ve A.D. adlı zanlılar ile çalınan malzemelerin taşınmasında şüphelilere yardım eden E.K. ve E.M.’yi gözaltına aldı. Her iki zanlının ifadelerinde çaldıkları malzemeleri ilçede esnaflık yapan A.S. isimli şahısa sattıklarını belirtmeleri üzerine polis belirtilen esnafında ifadesine başvurdu.

Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen şahıslardan A.D. tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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