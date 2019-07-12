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Hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı

Mersin’de ’askıcılık’ tabir edilen yöntemle evden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 08:57
Hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı

Mersin’de ’askıcılık’ tabir edilen yöntemle evden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit edebilmek için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede, zanlının daha önce de hırsızlık ve uyuşturucu suçundan sabıkası bulunan Ş.B. olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


2018 yılında cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen şüphelinin üzerinden çıkan çalıntı cep telefonu, saat ve kolye sahiplerine teslim edilirken, zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Ş.B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Bu arada şüphelinin, bir evden ’askıcılık’ tabir edilen yöntemle hırsızlık yaptığına ilişkin kaydedilen güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 08:57
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