Hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı

Mersin’de İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekleyen 4 kişinin’tırnakçılık’ tabir edilen yöntemle para ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen şahıs, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek Gaziantep’te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 4 kişi, farklı gün ve saatlerde Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüönünde sıra bekledikleri sırada para ve cep telefonlarının çalındığını belirterek polise başvurdu. Şahıslardan H.A., bir adet cep telefonunun, A.S. 8 bin 500 lirasının, İ.K. 7 bin lirasının ve M.H. ise 5 bin dolar parasının aynı yöntemle çalındığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Art arda yapılan şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube MüdürlüğüYankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarıgörüntülerini incelemeye aldı. Onlarca görüntüyü inceleyen polis, şüphelinin,Gaziantep’te ikamet eden Suriye uyruklu A.A. olduğunu belirledi.

Zanlı, Gaziantep polisi tarafından yakalanarak Mersin’e getirilirken, şüphelinin sonolayda çaldığı 5 bin dolardan 4 bin 150 dolar ise bir kuyumcudan elde edilereksahibine teslim edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kameradan tespit edildi

Öte yandan, zanlının İl Göç İdaresi önünde kaydedilmiş güvenlik kamerasıgörüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bina önünde sıra bekleyen vatandaşlarınarkasında duran şüphelinin, izdihamdan faydalanarak ’tırnakçılık’ yöntemiyle hırsızlıkyaparak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.