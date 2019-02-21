Hırsızlık zanlısı 6 kişi tutuklandı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir iş yerinde hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı.21 Şubat 2019 Perşembe 11:39
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir iş yerinde hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı.
Olay Ergani ilçesinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. 17 şubatta iş yerine giren 6 zanlı, iş yerinde bulunan malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu olay gerçekleştirenlerin Bilal Y., Mahsum Y., Fatih İ., Ali K., Haci Ç. Ve Mehmet G. Olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda hırsızlık zanlısı olan 6 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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