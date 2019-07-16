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Hırsızlık zanlılarının oyununu kaza bozdu

Muğla’nın Menteşe ilçesi Akçaova mahallesinde iki aracın karıştığı kazada, araçlardan birisinde yurt dışına çıkarılması yasak Dogo Arjantin cinsi köpek yavrusu ve Telekom’a ait 105 metre çalıntı kablo çıktı.

16 Temmuz 2019 Salı 22:30
Hırsızlık zanlılarının oyununu kaza bozdu

Muğla’nın Menteşe ilçesi Akçaova mahallesinde iki aracın karıştığı kazada, araçlardan birisinde yurt dışına çıkarılması yasak Dogo Arjantin cinsi köpek yavrusu ve Telekom’a ait 105 metre çalıntı kablo çıktı.


Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde Menteşe Akçaova mahallesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi önünde 21 yaşındaki Ali Kaman yönetimindeki 48 YB 331 plakalı araç ile 48 AAK 096 plakalı araç çarpışarak yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Jandarma ekipleri ve 112 ambulansı sevk edildi.


Hırsızlar kaza yapınca kaçtı


Olay yerine giden Jandarma ekipleri 48 AAK 096 plakalı aracın şoförünün olay mahallinden kaçmış olduğunu tespit edildi. Jandarma, Terk edilen araçta yaptığı incelemede araç içinde Türkiye’ye getirilmesi yasak olan Dogo Arjantin cinsi yavru köpek, bagaj bölümünde de Türk Telekom firmasına ait 76 parça toplam 105 metre uzunluğunda bakır kablo, demir kesme makası, sırt çantası içerisinde AYDEM elektrik şirketine ait 2 adet AYDEM logolu tişört ve 2 adet logolu pantolon ile sarı renkli izolasyonlu eldiven buldu.


Şüpheliler fazla kaçamadı


Çalışmalarını hırsızlık olayı üzerine yoğunlaştıran Muğla İl jandarma ve Menteşe İlçe Jandarma ekipleri yapılan takip sonucunda olayı gerçekleştirdikleri ve aracı kullandığı tespit edilen şüpheli Feridun Cabar ve Kadir Demircan’ı yakalayarak gözaltına aldı.


Jandarma ekipleri, Türkiye’ye girişi yasak olan Dogo Arjantin cinsi yavru köpeği Mğula Büyükşehir Belediyesi Hayvan barınağına teslim edecek.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 22:30
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