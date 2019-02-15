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Hırsızlık zanlılarını güvenlik kamerası kayıtları ele verdi

Ankara'da evlerden hırsızlık yapan biri kadın 5 zanlının kimlikleri, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildi- Çok sayıda sabıkası bulunan şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı - Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

15 Şubat 2019 Cuma 04:07
Hırsızlık zanlılarını güvenlik kamerası kayıtları ele verdi

ANKARA (AA) - Ankara'da evlerden hırsızlık yapan biri kadın 5 zanlı, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ocak ayında 4 evden televizyon, dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyası çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki bina ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kamera kayıtları sayesinde, kapıların kilitlerini kırarak evlere giren ve çaldıkları eşyaları kiraladıkları bir araca yükleyip kaçan zanlıların H.H, S.B, M.Y, E.H ve B.Y olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlılardan H.H'nin 4'ü hırsızlık 25 suçtan, S.B'nin 3'ü hırsızlık 9 suçtan, E.H'nin biri hırsızlık 7 suçtan, M.Y'nin 2 hırsızlık suçundan ve B.Y'nin de güveni kötüye kullanma suçlarından sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kapıları açmak için kullandıkları malzemelerle çalınan 4 televizyon ve bir bilgisayar ele geçirildi.

Zanlıların, çaldıkları elektronik malzemeleri ikinci el eşya alım satımı yapan kişilere, ziynet eşyalarını da kuyumculara sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.H, S.B, M.Y. ve B.Y. tutuklanırken, E.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, çalınan malları satın aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişiler de emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 04:07
  1. Ankara
  2. Ankara'da hırsızlık operasyonu
  3. güvenlik kamerası
  4. HIRSIZLIK

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