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Hırsızlık zanlılarında uyuşturucu madde bulundu

Bir polis memurunun evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin kaldığı otel odasında 2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildi- Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

20 Aralık 2018 Perşembe 14:21
Hırsızlık zanlılarında uyuşturucu madde bulundu

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir polis memurunun evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2 kilo 215 gram uyuşturucu madde bulundu.

Alınan bilgiye göre, 14 Aralık'ta Avcılar'da ikamet eden bir polis memurunun evine giren hırsızlar, silah, polis kimlik kartı, cüzdan ve cep telefonunu çalarak kaçtı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, şüpheli 2 kişinin kullandığı aracı 19 Aralık'ta Bahçelievler'de durdurdu. Araçta bulunan Rehber T. ve Mazlum T. gözaltına alındı.

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin Fatih'te bir otel odası kiraladıklarını belirleyince otele baskın düzenledi. Şüphelilerin odasında bulunan Metin T. ve Emrah Z. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada, eşofman içine saklanmış 2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:21
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. HIRSIZLIK
  3. Hırsızlık Büro Amirliği
  4. uyuşturucu madde

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