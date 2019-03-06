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Hırsızlık zanlıları kıskıvrak yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 15 güvenlik kamerasını inceleyerek 2 zanlıyı evlerinde yakaladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:14
Hırsızlık zanlıları kıskıvrak yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 15 güvenlik kamerasını inceleyerek 2 zanlıyı evlerinde yakaladı.

 

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesi Şevketiye Mahallesi’nde M.Y. ve A.A. isimli şahısların bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili harekete geçti. Çevredeki yaklaşık 15 güvenlik kamerasını inceleyen ekipleri, bölgede 2 adet araç tespit etti. Araç plakalarından şüphelilerin R.T. ve B.Ç. olduğunu belirleyen ekipler iki şüphelinin Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan evlerine operasyon yaparak şahısları gözaltına aldı. Evlerde, alınan adli karar doğrultusunda yapılan aramada; 1 adet Ev Tipi Jenaratör, 1 adet matkap, 1 adet spiral, 1 adet 12’lik çift kırma av tüfeği, 1 adet led plazma televizyon, 1 adet projeksiyon cihazı, 1 adet valiz, 18 adet çatal, 3 adet biblo, 1 adet el pusulası, 13 gr metafetamin uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet magnum marka tabanca, 2 adet şarjör ve 29 adet fişek ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 00:14
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