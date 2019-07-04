Hırsızlık zanlıları kaza yapınca yakalandı İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliler, polisten kaçmaya çalışırken trafik kazası yapınca gözaltına alındı - Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kaçması ve kaza yaptıktan sonra yakalandıkları anlar yer alıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliler, polisten kaçmaya çalışırken trafik kazası yapınca yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir, Bayrampaşa, Sultangazi ve Esenler'de iş yerlerinden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. İş yerlerinin çevrelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaylarda kullanılan aracı ve şüphelilerin eşkalini belirledi. Tespitler doğrultusunda Başakşehir'de takip yapan ekipler, bir mağazada hırsızlık meydana gelmesi üzerine harekete geçti. Hırsızlığın ardından olay yerinden araçla kaçmaya çalışan şüphelileri takip eden polis, "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçmaya çalışan şüphelilerin içinde bulunduğu araç, kavşakta bir hafriyat kamyonuna çarparak devrildi. Ekipler, kaza yapan araçtaki Onur K. (21), Umut K. (31), Oğuzhan A. (25) ve Tolga G'yi (25) gözaltına aldı. İş yerlerinden otomobil lastiği ve tekstil ürünleri çaldıkları ileri sürülen şüphelilerden Onur K'nin "hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak, polise mukavemet, oto hırsızlığı" gibi suçlardan 41, Umut K'nin 18, Oğuzhan A'nın 6, Tolga G'nin de 26 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Farklı 6 hırsızlık olayından haklarında işlem yapılan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı. Bu arada, şüphelilerin polisten kaçması ve kamyonla çarpışan araçlarının devrildiği anlar polis kamerasınca kaydedildi.



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