Hırsızlık yaptığını iddia eden market sahibini bıçakladı

SAMSUN (AA) - Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan market sahibi ağır yaralandı. İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde market sahibi İ.S, iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan İ.S, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından mahallelinin tepki gösterdiği şüpheli F.K, polis ekiplerince yakalandı. Samsun Gazi Devlet Hastanesine götürülen F.K, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelinin, market sahibini iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı için bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

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