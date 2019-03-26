0553 313 94 23

Hırsızlık yaptı, 2 saat sonra yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli 2 saat içerisinde yakalandı.

26 Mart 2019 Salı 18:34
Hırsızlık yaptı, 2 saat sonra yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli 2 saat içerisinde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Emrullah Mahallesi Kantaroğlu sokak üzerinde bulunan Uğur K.’ya ait ikinci el eşya satış mağazasının camı kimliği belirsiz kişilerce kırılarak içeriden hırsızlık olayı gerçekleşti. Durumun fark edilmesi üzerine polis ekipleri araştırmalara başladı. İş yerinden 600 TL değerinde 4 adet radyo, 5 adet el feneri ve hoparlörün çalındığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda olaya karışan ismin M.Y. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonrasında M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeliler harekete geçti! O pankarta suç duyurusu
    1. Suriyeliler harekete geçti! O pankarta..
    2. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick..
    3. Lise öğrencileri "voleybol hakemlik..
    4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    5. Bozüyük Belediyesi’nden örnek proje..
    6. Meteorolojiden yağış uyarısı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Besni'de..
    8. Gaziantep'te terör operasyonu
    9. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy:..
    10. Şampiyon sahaya alkışlarla çıktı
    11. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    12. Terör örgütü PKK'ya operasyon
    13. Yeni Talisca, Galatasaray'a geliyor
    14. Metin Topuz’un casusluk davasına yarın..
    15. "Başkalarının kınaması bizi yıldıramaz"
    16. Yol kontrol noktasında polisi..
    17. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili..
    18. Başkan Fındıkoğlu, Bakan Pekcan’dan..
    19. "CHP marjinalleşmiş bir partidir"
    20. Bakan Selçuk öğrencilere satranç..
    21. Bayburt'ta 61 düzensiz göçmen yakalandı
    22. İmamoğlu’ndan Golan Tepeleri’yle..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    24. Netanyahu: "Golan'dan asla..
    25. "Bu seçim ülkeyi bölmek isteyenlere..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da..
    27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “CHP’nin..
    28. Bir çınar daha yıkıldı
    29. Bisikletiyle 3 metre yüksekten düşen..
    30. "İstanbul'u beton ormanına..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı