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Hırsızlık yapıp uyuşturucu madde alan sanığa hapis cezası

Kayseri'de hırsızlık yapıp uyuşturucu madde alan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira para cezası verildi- Aynı dosya kapsamında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan diğer 2 sanıktan biri 18 yıl 9 ay, diğeri ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:05
Hırsızlık yapıp uyuşturucu madde alan sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan 3 sanık, 8 yıl 4 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Tarkan A, Fatih U. ve Ercan D. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Tarkan A, esasa ilişkin savunmasında, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hırsızlık yaptım, uyuşturucu aldım. Uyuşturucu içerim, satıcı değilim. Bana göre uyuşturucu satan vicdanını ve merhametini de satmış demektir. Eşim 5 yıldır kayıp, nerede olduğunu bilmiyorum. 2 kızım var, onlara ben bakıyorum. Tutuklu olduğum için mağdurlar. Tahliye ve beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Sanık Fatih U. ise uyuşturucu madde kullandığını fakat ticaretini yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Ercan D. de tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih U'ya, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin lira adli para cezası, sanık Tarkan A'ya 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası, sanık Ercan D'ye ise 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.




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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:05
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