Hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
Niğde’de bir işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.19 Haziran 2019 Çarşamba 14:46
Niğde’de bir işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Sirali Mahallesi Paşakapı caddesinde bulunan bir işyerine giren hırsızlar 2 laptop bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hırsızlık olayını şüphelileri C.K ve H.K gözaltına alındı. Bilgisayarlar ise sahibine teslim edildi.
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