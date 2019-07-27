Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz'da Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Abdul Gaffur Ç. (18) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin, 16 Temmuz'da da Mevlanakapı Mahallesi'ndeki bir eve pencereden girerek hırsızlık yaptığı belirlendi. "Evden hırsızlık", "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 12 suç kaydı bulunan şüpheli Abdul Gaffur Ç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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