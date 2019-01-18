Hırsızlık şüphelisi polisi yormadı! Kendisi gidip teslim oldu Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, polisin kendisini aradığını öğrenince polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, inşaat halindeki binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen H.T., polisin kendisini aradığını öğrenince Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim odu. Polisteki sorgusu tamamlanan H.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren H.T. serbest bırakıldı. Olayla ilgili dün bir kişinin aynı hırsızlık olayından tutuklandığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.