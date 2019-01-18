Hırsızlık şüphelisi polisi yormadı! Kendisi gidip teslim oldu
Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, polisin kendisini aradığını öğrenince polis merkezine giderek teslim oldu.18 Ocak 2019 Cuma 23:53
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi.
Edinilen ilgiye göre, inşaat halindeki binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen H.T., polisin kendisini aradığını öğrenince Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim odu.
Polisteki sorgusu tamamlanan H.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren H.T. serbest bırakıldı.
Olayla ilgili dün bir kişinin aynı hırsızlık olayından tutuklandığı öğrenildi.
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