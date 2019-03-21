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Hırsızlık Şüphelisi 31 Kişi Tutuklandı

Kayseri’de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan 86 şüpheliden 31’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:23
Hırsızlık Şüphelisi 31 Kişi Tutuklandı

Kayseri’de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yakalanan 86 şüpheliden 31’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından bir ay içinde yapılan çalışmalarda 17’si ikametten hırsızlık, 19’u işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 6’sı oto’dan hırsızlık, 11’i açıktan hırsızlık olayı olmak üzere işlem yapılan 53 hırsızlık olayı aydınlatıldı. 53 olayda yakalanan 69 kişiden 26’sının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 14 oto ve 4 motosiklet hırsızlığı olmak üzere 18 olayda 17 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araması bulunan 604 kişi yakalanırken, bu şahıslardan 169’u tutuklandı.


Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise kayıp ihbarı bulunan 78 kişiden 70’i bulunurken kayıp olan 8 kişinin aranmasının devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:23
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