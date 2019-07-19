0553 313 94 23

Hırsızlık şüphelilerini market çalışanları suçüstü yakaladı

Esenyurt’ta hırsızlık için bir markete giren şüpheli kadınlar çalışanlar tarafından yakalandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:52
Hırsızlık şüphelilerini market çalışanları suçüstü yakaladı

Esenyurt’ta hırsızlık için bir markete giren şüpheli kadınlar çalışanlar tarafından yakalandı. Şüpheli 2 kadının yakınları olduğu iddia edilen şahıslar ise markete saldırarak kepenkleri kırdı.


Olay, Esenyurt Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi’nde bir markette yaşandı. Markete gelen 2 şüpheli kadın hırsızlık girişiminde bulundu. Çalışanlar tarafından yakalanan 2 kadın kaçmaya çalıştı fakat market çalışanları şüphelileri bırakmadı. İddiaya göre dışarıda bekleyen şebeke üyeleri ise markete saldırarak kepenklerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 kadını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ataşehir'de otoyol bağlantısında kamyon devrildi
    1. Ataşehir'de otoyol bağlantısında..
    2. Özel Güvenlik sınav sonuçları..
    3. Kahramanmaraş’ta pos tefeciliği yapan..
    4. Denizli’de mülteci sayısı 20 binin..
    5. Kahramanmaraş’ta termik santral eylemi
    6. AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim..
    7. Amazon’un sahibi Jeff Bezos, milyon..
    8. Fenerbahçeli kaleci Berke Özer,..
    9. Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti
    10. Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi tarihte..
    11. Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre..
    12. Konyaspor forma tanıtım filmi,..
    13. Gezi için kiraladıkları araçla..
    14. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    15. Milletvekili Tutdere mermer sektörünün..
    16. Başkan Palancıoğlu Cami Kebir Esnafını..
    17. Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt..
    18. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    19. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’dan 65...
    20. Rasim Arı, Nevşehir’in il oluşunun..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı