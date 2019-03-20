Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Hırsızlık" olaylarını önlemek amacıyla icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında Gömeç ve Bandırma ilçelerindeki mahallelerde hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Gömeç ilçesi Kuyualan mahallesinde; N.K., M.A., Ş.D., R.A. ve K.S. isimli şahısların zeytin bahçelerine ait 5 adet demir kapıyı çalarak hurdacılara satan M.C. isimli şüpheli ve hırsızlık olaylarında kullanılan araç Gömeç ilçesine bağlı Kuyualan mahallesinde yakalandı.

Bir diğer benzer olayda ise Bandırma’nın Bereketli mahallesi Poyraz Tepe mevkiinde bulunan R.S. isimli şahsa ait çiftlikten 4 adet demir kapı, 5 adet trapez çatı saçı ve bir adet demir elektrik direğini çalan M.Y. ve İ.A. isimli şüpheliler hırsızlık olayında kullandıkları plakasız araçla birlikte Bandırma’nın Bereketli mahallesinde suçüstü yakalandı Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılarının talimatlarıyla sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık olaylarında kullanılan araç sürücüsü İ.A. isimli şüpheliye 5 bin 38 TL idari para cezası uygulanırken bu olayla ilgili olarak Adli makamlara sevk edilen M.Y. ve İ.A. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. M.C. isimli şüpheli ise tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.