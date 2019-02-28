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Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

İstanbul'da bir araçtan 144 bin lira çaldıkları iddiasıyla takibe alınan araçtaki 3 zanlı, Osmangazi Köprüsü'nde polis tarafından gözaltına alındı

28 Şubat 2019 Perşembe 17:40
Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

YALOVA (AA) - İstanbul'da bir otomobilden 144 bin lira çaldığı iddia edilen 3 zanlı, Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin bankadan çektiği parasının otomobilinden çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, içinde 3 şüphelinin bulunduğu sahte plakalı aracı takibe aldı. Araç, İstanbul ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma ile Osmangazi Köprüsü girişinde durduruldu.

Çalınan 144 bin lira söz konusu araçta bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:40
  1. HIRSIZLIK
  2. kovalamaca
  3. Yalova

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