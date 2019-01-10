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Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

10 Ocak 2019 Perşembe 03:54
Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, bir marketin camını kırarak hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri sürülen 2 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, iki şüphelinin bir marketin camını kırarak içeriye girmeye çalıştığını fark edince müdahalede bulundu.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler, polisin kovalamacası sonucu olay yerine yakın ara sokakta yakalandı.

Gözaltına alınan iki zanlı Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 03:54
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  2. hırsızlık şüphelileri
  3. kovalamaca

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