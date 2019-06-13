Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.13 Haziran 2019 Perşembe 16:43
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Polis ekiplerince yapılan çalışmada herkesin girebileceğin yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 28 yaşındaki S.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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