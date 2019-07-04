Hırsızlık şebekesinin üyeleri tutuklandı
Kilis’te, jandarma bölgesindeçeşitli hırsızlık olayına karışan bir hırsızlık şebekesi üyesi 3 kişi tutuklandı.04 Temmuz 2019 Perşembe 11:42
Kilis’te, jandarma bölgesindeçeşitli hırsızlık olayına karışan bir hırsızlık şebekesi üyesi 3 kişi tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında faaliyet gösteren hırsızlık şebekesinin yakın takibe alınarak düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3 ’ü tutuklanarakKilis L Tipi Kapalı Cezaevi infaz teslim edildi. 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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