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Hırsızlık olaylarında azalma

Türkiye'de 2018 yılının aralık ayında meydana gelen hırsızlık olayları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 30 bin 530'a geriledi

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:53
Hırsızlık olaylarında azalma

ANKARA (AA) - Türkiye'de 2018 yılının aralık ayında meydana gelen hırsızlık olayları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak, 30 bin 530'a geriledi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip sokakta polis ve jandarmanın görünürlüğünün artırılmasından dolayı hırsızlık olayları azaldı.

2018 yılında alınan güvenlik önlemleri sayesinde ev, oto, iş yeri ve kurumlar ile otodan hırsızlık olaylarında düşüş meydana geldi.

Bu kapsamda geçen yılın aralık ayında meydana gelen hırsızlık olayları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 30 bin 530'a geriledi.

Geçen yılın son ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 27'si de aydınlatıldı.

- Evden hırsızlık azaldı

2017'nin aralık ayında 8 bin 184 evden hırsızlık olayı meydana gelirken, geçen yılın aralık ayında bu oran 5 bin 905'e düştü, olayların yüzde 23'ünün faili bulundu.

2018'in son ayında 4 bin 200 iş yeri ve kurumdan hırsızlık oldu. Bu oran bir önceki yıl 5 bin 139 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl 3 bin 899 otodan hırsızlık ve 865 oto hırsızlığı meydana geldi. Böylece otodan hırsızlık olaylarının yüzde 15'i, oto hırsızlığı olaylarının ise yüzde 34'ü aydınlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:53
  1. HIRSIZLIK
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. olay
  4. rakam

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