Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli ikametlerden hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 kadın yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, adliyeye sevk edildikleri esnada kendilerini görüntüleyen gazetecilere "FETÖ’cü mü çekiyorsun" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen G.İ., E.İ. ve N.İ. isimli şahıslar dün polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

’Hırsızlık olayı şüphelilerinin savunması pes dedirtti’

Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli kadın, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri nezaretinde adliyeye getirildi. Bu esnada kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheliler yüzlerini kapatarak ’FETÖ’cü mü çekiyorsun’ diyerek çıkıştılar.