0553 313 94 23

Hırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yapıp gitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadının hırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:10
Hırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yapıp gitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadının hırsızlık için girdiği iş yerine tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Manavgat’ta Gündoğdu Mahallesindegümüşçülük işi yapan bir iş yerinin depo bölümüne giren kadın hırsız, çalacak bir şey bulamayınca önce iş yeri sahibinin kızına ait olan çanta ve oyuncakları çaldı sonra da tuvaletini yapıp iş yerinden ayrıldı. Hediyelik eşya satan iş yerine gelip kokuyu hissedince depoyu araştırdı. İnsan dışkısıyla karşılaşan Tolga Yalıntaş, güvenlik kamerasını izleyince şaşkına döndü. Bazı küçük çapta eşya hırsızlığının da yaşandığı kamera kayıtlarında çocuğuna ait olan çanta ve oyuncakların da alındığını fark denYalıntaş, dışkıyı temizleyip güvenlik güçlerine haber verdi. Jandarma, hem hırsızlık yapıp hem de depoyu tuvalet olarak kullanan kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


İşyeri sahibi Tolga Yalıntaş, çalınan eşyaların ve tuvaletini yapmasının önemli olmadığını belirterek sadece kızına ait oyuncakların bulunmasını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli'deki uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması
    1. Kocaeli'deki uyuşturucu kaçakçılığı..
    2. Fransa Bisiklet Turu
    3. Gazeteci Kemal Beyatlı son yolculuğuna..
    4. Katar Büyükelçisi’nden Denizli’ye övgü
    5. Fatih Terim'in cezası onandı
    6. 'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve..
    7. Piyasalarda gün sonu
    8. Borsa günü yükselişle tamamladı
    9. Kastilya sabunu nedir? Kastilya sabunu..
    10. Borsa 101.500 puanın üzerine çıktı
    11. Adıyaman’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    12. Samsunspor’a Fenerbahçeli golcü
    13. Köylüler yağmur duasına çıktı
    14. Lüks yat kara yolunda taşındı
    15. Derrick Willams, Fenerbahçe Beko'da
    16. Sacda yufka ekmeği yapılan binanın..
    17. Erciyes’teki çadırlar kaldırılıyor
    18. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel..
    19. Akıncı Üssü davası
    20. Bakan Varank 100 yılın projesi..
    21. Maden işletmesinin atık suyunun dereye..
    22. Hırsızlık için girdiği iş yerine..
    23. Ahmet Davutoğlu'ndan Doğu Perinçek'e..
    24. Porto Riko'da vali ve yolsuzluk..
    25. Van’da trafik kazası: 6 yaralı
    26. LÖSEV’den kırmızı et yardımı
    27. Trakya’da en çok fitre Lüleburgaz’dan..
    28. Madrid’de Türk dış politikası anlatıldı
    29. Çınar, “Sele maruz kalan..
    30. GÜNCELLEME - Afganistan'da emniyet..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’