Hırsızlık için girdiği evin sahibini öldüren zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de hırsızlık için girdiği evde emekli öğretmeni bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan emekli öğretmen İbrahim Yürümez'i (67) bıçaklayarak öldürdüğü daha sonra da maktulün videosunu çekip arkadaşına gönderdiği ileri sürülen 15 yaşındaki Y.G'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Şüphelinin daha önce de iki ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kentte iki gün önce evine hırsızlık için gittiği emekli öğretmeni bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki çocuk, ceset başında video çekip arkadaşına göndermiş, arkadaşının ihbarı üzerine de polis ekiplerince yakalanmıştı.