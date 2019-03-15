0553 313 94 23

Hırsızlık girişimi alarma takıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan motosikleti çalma girişiminde bulunan şüpheliler motosikletin alarmının çalması üzerine kayıplara karıştı.

15 Mart 2019 Cuma 14:32
Hırsızlık girişimi alarma takıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan motosikleti çalma girişiminde bulunan şüpheliler motosikletin alarmının çalması üzerine kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün akşam saatlerinde Çorlu’da meydana geldi. Bir apartmanın bahçesinde güvenlik kameralarının da görebileceği bir alanda park edilen motosikletin yanına gelen 3 şahıstan 2’si gözcülük yaparken biri motosikleti çalmak için kurcalamaya başladı.


Ancak alarmın çalması üzerine 3 şüpheli de hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Tüm bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı) Uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarını insan hakları ve inanç özgürlükleri konusunda daha çok inisiyatif almaya, siyasi mekanizmaları ve yöneticileri nefretin ve dü
    1. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni..
    2. Emre ile Burak en son 6 Ekim 2017’de..
    3. Bakan Çavuşoğlu: "Belçika’daki yargı..
    4. CHP’li Öndeş, AK Parti lehine..
    5. Çankaya Belediyesi ArtAnkara’da
    6. TÜGVA İl Başkanı Murat Tuna:“Ezan,..
    7. Palu’da "Çanakkale Şehitlerine" şiir..
    8. Ambulansta ilk kez doğum eğitimi
    9. Deniz Türüç yeniden Milli takımda
    10. Oyak Renault, teknolojisi ile gençlere..
    11. GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    12. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    13. Fesih Özyurt’un 10. kişisel yağlı boya..
    14. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    15. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur..
    16. CHP’li Öküzcüoğlu’ndan Yeni..
    17. KO-MEK sergisinde yoğun ilgi
    18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma..
    19. Ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final..
    20. Damadın sağdıcı 4 aylık bebek oldu
    21. CHP'nin yönettiği ilçede afişler..
    22. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    23. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    24. Seçim kavgası barışla sonuçlandı
    25. Büyükşehir’den girişimci kadınlara..
    26. Sefer taslarıyla umut ve sevgi..
    27. Macron’dan cami saldırılarına kınama
    28. Hırsızlık girişimi alarma takıldı
    29. TÜGVA ’5. Gençlik Buluşması’..
    30. Evde bakım maaşları yattı mı? Evde..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler