Hırsızlık girişimi alarma takıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan motosikleti çalma girişiminde bulunan şüpheliler motosikletin alarmının çalması üzerine kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün akşam saatlerinde Çorlu’da meydana geldi. Bir apartmanın bahçesinde güvenlik kameralarının da görebileceği bir alanda park edilen motosikletin yanına gelen 3 şahıstan 2’si gözcülük yaparken biri motosikleti çalmak için kurcalamaya başladı.

Ancak alarmın çalması üzerine 3 şüpheli de hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Tüm bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.