Hırsızlık delili "hayvan dışkısı ve kılı" adli emanette

SAMSUN (AA) - Samsun'da 6 kişi hakkında büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan açılan kamu davasında, delil olarak toplanan kutu içerisindeki hayvan dışkısı ve kılları mahkeme kararıyla adli emanete konuldu.

Samsun'un Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de vatandaşların mahalle arazisinde otlanan hayvanların şüpheli kişilerce sürülerek götürüldüğü ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede şüphelilerin hırsızlıktan bir gün önce araziye iki araçla gelerek piknik yapıyormuş izlenimi verdikleri ve böylece keşif yaptıkları ortaya çıktı.

Jandarma komutanlığı ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu 6 şüpheli, hırsızlıkta kullanılan araçlarla yakalandı.

Mahalleden çalınan 7 kişiye ait 39 büyükbaş hayvan da Tekkeköy ilçesindeki bir çiftlikte ele geçirilerek yediemindeki işlemlerinin ardından sahiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler O.Y. O.T, N.T, G.K, İ.T. ve B.A. hakkında "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan kamu davası açıldı.

Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda İ.T, O.Y. ve N.T. 5'er yıl, O.T. ise 6 ay hapis ve 5 gün adli para cezasına çarptırıldı. G.K. ve B.A. ise beraat etti. Sanıklardan N.T'nin tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- Bulgular adli emanette

Mahkeme, bulunan hayvan küpesi ile el konulan aracın muhtelif yerlerinden alınan kıl numunelerinin de dosyada delil olarak saklanmasına hükmetti.

Ayrıca araçta yapılan aramalarda bulunan iki tahta saplı bıçak, siyah demir kesme makası, mavi renkli naylon ip ve hayvan dışkısının adli emanette el konulmasına, 10 SIM kartın sahiplerine iade edilmesine karar verildi.

Deliller ve bulgular, adli emanette tutuluyor.